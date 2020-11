Adesso l’Iran potrebbe avere problemi con la minoranza azera (Di domenica 15 novembre 2020) Pochi chilometri più a sud dei confini meridionali dell’oramai quasi ex repubblica dell’Artsakh, sorge l’importante città iraniana di Tabriz. Si tratta del principale centro a maggioranza azera dell’Iran, riferimento per la popolazione turcofona che vive all’interno della Repubblica Islamica. Da qui, mentre i cingolati dell’esercito di Baku avanzavano guadagnando terreno contro gli armeni, in centinaia … Adesso l’Iran potrebbe avere problemi con la minoranza azera InsideOver. Leggi su it.insideover (Di domenica 15 novembre 2020) Pochi chilometri più a sud dei confini meridionali dell’oramai quasi ex repubblica dell’Artsakh, sorge l’importante città iraniana di Tabriz. Si tratta del principale centro a maggioranzadell’Iran, riferimento per la popolazione turcofona che vive all’interno della Repubblica Islamica. Da qui, mentre i cingolati dell’esercito di Baku avanzavano guadagnando terreno contro gli armeni, in centinaia …l’Irancon laInsideOver.

