A cosa serve davvero uno smartphone? Forse la risposta è nella serie 7 di realme (Di martedì 10 novembre 2020) cosa serve davvero in uno smartphone? Per cosa si è disposti a pagare? Fino a poco tempo fa la tendenza era quella di dotare anche i device di fascia media di fotocamere che avrebbero soddisfatto i più esigenti fotografi professionisti, ma la fotografia è un'arte e se si è scarsi a scegliere soggetto, luce e momento, anche la migliore reflex non serve a nulla. Quindi torniamo al punto di partenza: cosa serve davvero in uno smartphone? A giudicare dalla tendenza di quasi tutti i produttori, il trend del momento è l'autonomia. Un telefono deve caricarsi in fretta e la batteria deve durare. Poi cos'altro? Deve avere un buon display, perché lo usiamo per giocare e perché oggi, con buona pace dei grandi registi che già ... Leggi su agi (Di martedì 10 novembre 2020)in uno? Persi è disposti a pagare? Fino a poco tempo fa la tendenza era quella di dotare anche i device di fascia media di fotocamere che avrebbero soddisfatto i più esigenti fotografi professionisti, ma la fotografia è un'arte e se si è scarsi a scegliere soggetto, luce e momento, anche la migliore reflex nona nulla. Quindi torniamo al punto di partenza:in uno? A giudicare dalla tendenza di quasi tutti i produttori, il trend del momento è l'autonomia. Un telefono deve caricarsi in fretta e la batteria deve durare. Poi cos'altro? Deve avere un buon display, perché lo usiamo per giocare e perché oggi, con buona pace dei grandi registi che già ...

Piu_Europa : Con il #Covid, record assoluto di debito pubblico. E cosa ne stiamo facendo? Nazionalizzazioni e sussidi a pioggi… - Corriere : Silvio Berlusconi: «Ora unità, ma aspetto fatti concreti. Ecco cosa serve per il Sì al Bilancio» - VaeVictis : Allora, l’avete capito o no a che cosa servono il pandemioide e i morti in incidenti stradali per #covid? Serve sch… - Profilo3Marco : RT @QuagliarielloG: Cosa serve per vincere e cosa serve per governare in un mondo che non sarà più lo stesso. Buona domenica e buona lettur… - laperlaneranera : Vitamina D Che cos’è la vitamina D A che cosa serve la vitamina D? Qual è il fabbisogno giornaliero di vitamina D?… -

Ultime Notizie dalla rete : cosa serve Che cosa serve perché il piano vaccinale funzioni senza intoppi AGI - Agenzia Giornalistica Italia Giornata mondiale contro la violenza sulle donne: iniziativa al teatro di Parma

In questo momento ti verrebbe da chiederti a cosa serve un teatro. Ora che la pandemia ci costringe a casa[...] L'articolo Giornata mondiale contro la violenza sulle donne: iniziativa al teatro di Par ...

Sessismo, cambiamo modo di parlare prima di “accusare” i dizionari

Il dizionario descrive, non prescrive. E di conseguenza, è più l'uso che facciamo della nostra lingua a influire sui dizionari piuttosto che il contrario. Quindi, va bene segnalare eventuali espressio ...

In questo momento ti verrebbe da chiederti a cosa serve un teatro. Ora che la pandemia ci costringe a casa[...] L'articolo Giornata mondiale contro la violenza sulle donne: iniziativa al teatro di Par ...Il dizionario descrive, non prescrive. E di conseguenza, è più l'uso che facciamo della nostra lingua a influire sui dizionari piuttosto che il contrario. Quindi, va bene segnalare eventuali espressio ...