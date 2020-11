Speculava sui tumori delle pazienti | arrestato ex medico del Pascale

Leggi su anteprima24

(Di martedì 3 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – A quattroaffette da tumore al seno prospettava l’urgenza dell’intervento chirurgico e l’impossibilità di eseguirlo in tempi brevi presso l’Istitutodi Napoli, con la conseguente necessità ad essere da lui stesso operate privatamente e a pagamento presso la clinica privata Posillipo di Napoli. Così stamattina gli agenti del commissariato di polizia Arenella e i carabinieri del Nas di Napoli hanno eseguito l’ordinanza dello scorso 30 ottobre 2020 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha disposto nei confronti del dottor Raffaele Tortoriello, indagato per diverse ipotesi di reato di concussione, la misura cautelare interdittiva della sospensione dall’esercizio del pubblico ...