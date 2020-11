Sean Connery, Terry Gilliam: "L'avevo inserito ne I banditi del tempo per scherzo, ma mi ha salvato il culo" (Di martedì 3 novembre 2020) Terry Gilliam ricorda l'incredibile partecipazione di Sean Connery ne i banditi del tempo e i suoi geniali interventi sul set della commedia fantasy. Tra le numerosi partecipazioni della carriera di Sean Connery una delle più divertenti è quella nel fantasy I banditi del tempo. Per ricordare il grande Connery, scomparso pochi giorni fa all'età di 90 anni, Terry Gilliam ha svelato gli esilaranti retroscena del film ammettendo che Connery gli ha 'salvato il culo'. Nello scatenato fantasy del 1981, Sean Connery compare nel ruolo di Re Agamennone. Ma l'attore era stato ... Leggi su movieplayer (Di martedì 3 novembre 2020)ricorda l'incredibile partecipazione dine idele i suoi geniali interventi sul set della commedia fantasy. Tra le numerosi partecipazioni della carriera diuna delle più divertenti è quella nel fantasy Idel. Per ricordare il grande, scomparso pochi giorni fa all'età di 90 anni,ha svelato gli esilaranti retroscena del film ammettendo chegli ha 'il'. Nello scatenato fantasy del 1981,compare nel ruolo di Re Agamennone. Ma l'attore era stato ...

repubblica : Sean Connery, il ricordo di Ursula Andress: 'Era un uomo vero, come non ce ne sono più. Il successo di Bond grazie… - VittorioSgarbi : “Sono sempre puntuale. Se ritardo è perché sono morto”. (Sean Connery, “Entrapment”). @stampasgarbi - MediasetTgcom24 : Cinema, è morto Sean Connery - clikservernet : Sean Connery, Terry Gilliam: “L’avevo inserito ne I banditi del tempo per scherzo, ma mi ha salvato il culo” - Noovyis : (Sean Connery, Terry Gilliam: 'L'avevo inserito ne I banditi del tempo per scherzo, ma mi ha salvato il culo') Pla… -