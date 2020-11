3 novembre 1970 | Salvador Allende diventa presidente del Cile

Leggi su newsmondo

(Di martedì 3 novembre 2020) Il 3 settembreil socialistavince a maggioranza relativa le elezioni presidenziali del. Tre anni dopo sarà deposto dal generale Pinochet. Mezzo secolo favadel, le prime per via democratica di un socialista. Il risultato delle elezioni Due mesi prima, il 3 settembre, il Paese sudamericano era stato chiamato alle urne per la successione di Eduardo Frei Montalva. Le urne dettero questo responso: con poco più di un terzo dei voti (1.070.334 preferenze, pari al 36,3%) andarono a, come leader della coalizione Unidad Popular; alle sue spalle con il 34,9% l’ex...