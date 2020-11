Spider-Man: Tom Holland realizza un video speciale per un giovane fan malato (VIDEO) (Di lunedì 2 novembre 2020) Tom Holland ha realizzato un VIDEO speciale in occasione di Halloween per un giovane paziente sottoposto a trapianto di cuore grande fan di Spider-Man. La star che negli ultimi anni ha interpretato Spider-Man, ovvero Tom Holland, ha pubblicato un VIDEO speciale per un fan in procinto di avere un trapianto di cuore, condiviso nel giorno di Halloween, aiutandolo a diventare proprio l'Uomo Ragno. Come vedete nel VIDEO, pubblicato da Jaimie Trueblood su Twitter ad Halloween, Tom Holland ha girato il contenuto per il Children's Healthcare di Atlanta, affidando i suoi doveri di Spider-Man a un giovane fan di ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 2 novembre 2020) Tomhato unin occasione di Halloween per unpaziente sottoposto a trapianto di cuore grande fan di-Man. La star che negli ultimi anni ha interpretato-Man, ovvero Tom, ha pubblicato unper un fan in procinto di avere un trapianto di cuore, condiviso nel giorno di Halloween, aiutandolo a diventare proprio l'Uomo Ragno. Come vedete nel, pubblicato da Jaimie Trueblood su Twitter ad Halloween, Tomha girato il contenuto per il Children's Healthcare di Atlanta, affidando i suoi doveri di-Man a unfan di ...

