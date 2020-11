PS5 e Coronavirus: in Europa la data di uscita potrebbe essere rinviata o anticipata a causa dei lockdown (Di lunedì 2 novembre 2020) Secondo quanto riferito, Sony Interactive Entertainment sta considerando di rinviare o anticipare la data di lancio di PS5 in alcuni paesi europei a causa delle recenti misure di blocco messe in atto.L'Inghilterra, ad esempio, è destinata a entrare in un nuovo lockdown nazionale questo giovedì nel tentativo di combattere l'aumento dei contagi da COVID-19.La notizia arriva tramite l'utente Reddit The Neen, che è stato contattato da GAME UK ed è stato informato che Sony sta cercando di cambiare la data di uscita a causa dei blocchi imposti in Regno Unito, Francia e Germania. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di lunedì 2 novembre 2020) Secondo quanto riferito, Sony Interactive Entertainment sta considerando di rinviare o anticipare ladi lancio di PS5 in alcuni paesi europei adelle recenti misure di blocco messe in atto.L'Inghilterra, ad esempio, è destinata a entrare in un nuovonazionale questo giovedì nel tentativo di combattere l'aumento dei contagi da COVID-19.La notizia arriva tramite l'utente Reddit The Neen, che è stato contattato da GAME UK ed è stato informato che Sony sta cercando di cambiare ladidei blocchi imposti in Regno Unito, Francia e Germania. Leggi altro...

Ultime Notizie dalla rete : PS5 Coronavirus PS5: Sony non vuole venderla nei negozi tradizionali a causa del Coronavirus? Everyeye Videogiochi PS5 e Coronavirus: in Europa la data di uscita potrebbe essere rinviata o anticipata a causa dei lockdown

In Europa la data di uscita di PS5 potrebbe essere rinviata o anticipata a causa del Coronavirus e dei lockdown.

In Europa la data di uscita di PS5 potrebbe essere rinviata o anticipata a causa del Coronavirus e dei lockdown.