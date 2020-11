Mentre l'Ue è in balia del virus, il Plenum cinese pianifica 15 anni di tecnocrazia (Di lunedì 2 novembre 2020) Mentre il mondo occidentale è catturato dall'esito delle elezioni americane e dal galoppo della pandemia a Pechino il partito comunista ha messo appunto il quattordicesimo Piano economico e sociale. La Cina continuerà con le riforme strutturali sul piano dell'offerta per favorire la doppia circolazione. Da un lato, il partito cercherà di soddisfare la domanda interna di prodotti di qualità. D'altra parte, le aziende cinesi si sforzeranno di essere più competitive a livello globale. Obiettivo portare il Pil ai livelli di Israele, Italia e Corea del Sud.Mentre il mondo occidentale è catturato dall'esito delle elezioni americane e dal galoppo della pandemia a Pechino il partito comunista cinese ha svolto il suo Plenum, dove ha messo appunto le ... Leggi su panorama (Di lunedì 2 novembre 2020)il mondo occidentale; catturato dall'esito delle elezioni americane e dal galoppo della pandemia a Pechino il partito comunista ha messo appunto il quattordicesimo Piano economico e sociale. La Cina continuerà con le riforme strutturali sul piano dell'offerta per favorire la doppia circolazione. Da un lato, il partito cercherà di soddisfare la domanda interna di prodotti di qualità. D'altra parte, le aziende cinesi si sforzeranno di essere più competitive a livello globale. Obiettivo portare il Pil ai livelli di Israele, Italia e Corea del Sud.il mondo occidentale; catturato dall'esito delle elezioni americane e dal galoppo della pandemia a Pechino il partito comunistaha svolto il suo, dove ha messo appunto le ...

lauraboldrini : Mentre il presidente #Mattarella ricorda le vittime del #COVID19, un governatore di destra pensa che esistano vite… - AlbertoBagnai : Il rimbalzo, ovvero come #aaaaabolidiga, sterilizzando il dibattito, vi fa 'contenti e cojonati' (semicit.) indican… - matteosalvinimi : Franco Bechis: 'Mentre il tagliatore di teste sfuggiva al controllo della Lamorgese, il ministro e tutti i suoi col… - PincoPallinoQ : RT @rafcalandra: Non è proprio un bell'effetto vedere ovunque in tv film di #gigiproietti, per il suo 80esimo compleanno, mentre si diffond… - romi_andrio : RT @CharlyMatt: E così, dopo l'Auxologico anche il Gruppo San Donato a pagamento fornisce il vaccino anti-influenzale, mentre ai medici di… -

Ultime Notizie dalla rete : Mentre è Mentre l'Ue è in balia del virus, il Plenum cinese pianifica 15 anni di tecnocrazia Panorama Coronavirus, Bertolaso: "Lockdown subito o a metà novembre saremo come a marzo"

L'emergenza coronavirus? "La vedo molto dura, la situazione. Complicata e piena di tranelli, perché purtroppo a metà novembre saremo come a fine marzo" e per questo "credo che sarebbe meglio fermare d ...

Wall Street amplifica le perdite, nonostante i dati macro positivi

Non hanno regalato ottimismo i dati relativi ai consumi di settembre e la fiducia dei consumatori in aumento: i maggiori indici azionari statunitensi sono ampiamente in territorio negativo a quasi 90 ...

L'emergenza coronavirus? "La vedo molto dura, la situazione. Complicata e piena di tranelli, perché purtroppo a metà novembre saremo come a fine marzo" e per questo "credo che sarebbe meglio fermare d ...Non hanno regalato ottimismo i dati relativi ai consumi di settembre e la fiducia dei consumatori in aumento: i maggiori indici azionari statunitensi sono ampiamente in territorio negativo a quasi 90 ...