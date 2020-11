LIVE Covid-19, notizie in DIRETTA: nuovo DPCM in arrivo domani, regioni divise in tre fasce di rischio (Di lunedì 2 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE notizie SUL VACCINO PER IL CORONAVIRUS 19.30 Il DPCM prevede anche la riduzione al 50% della capienza massima dei mezzi pubblici. 19.20 Il nuovo DPCM prevederà, inoltre, la chiusura dei centri commerciali nei weekend. Inoltre, verranno chiuse mostre, musei, sale giochi e corner scommesse. 19.10 La didattica a distanza viene estesa al 100% per tutte le scuole di secondo grado 19.00 Il Premier Conte annuncia che domani verrà emanato un nuovo DPCM. Esso prevede la divisione delle regioni in tre fasce di rischio e l’interruzione della mobilità verso le regioni ad alto ... Leggi su oasport (Di lunedì 2 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LESUL VACCINO PER IL CORONAVIRUS 19.30 Ilprevede anche la riduzione al 50% della capienza massima dei mezzi pubblici. 19.20 Ilprevederà, inoltre, la chiusura dei centri commerciali nei weekend. Inoltre, verranno chiuse mostre, musei, sale giochi e corner scommesse. 19.10 La didattica a distanza viene estesa al 100% per tutte le scuole di secondo grado 19.00 Il Premier Conte annuncia cheverrà emanato un. Esso prevede la divisione dellein tredie l’interruzione della mobilità verso lead alto ...

lucatremolada : Mercoledì 4 novembre alle 17 con @CristinaDaRold racconteremo live su Zoom come si svolge il lavoro di… - SkyTG24 : #coronavirus, il bollettino: 22.253 nuovi casi su 135.731 tamponi - SkyTG24 : #COVID?19 ?? Firmato il nuovo #Dpcm, le norme saranno in vigore fino al 24/11 ?? Confermato lo stop per bar e ristora… - DigitalicMag : Con l'emergenza #COVID__19 anche il mondo dei concerti live è cambiato. Scopriamo come, con piattaforme streaming e… - CittadinidiTwtt : RT @comunevenezia: ??#Dibattiti | Covid e crisi economica: l'appello del sindaco @LuigiBrugnaro all'incontro promosso dalla Confcommercio me… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Covid Covid Toscana, oggi 2009 casi positivi / LIVE LA NAZIONE 26 mezzi di soccorso incolonnati per portare via i pazienti

A Catania, in una casa di riposo, è scoppiato un focolaio di Covid e 26 ambulanze sono rimaste incolonnate per riuscire ad andare a prendere i pazienti da trasportare negli ospedali della provincia. “ ...

Stasera in tv 2 novembre, Riaccendiamo i fuochi sul Nove con Francesco Panella

Riaccendiamo i fuochi . E' il titolo del programma in onda stasera in tv, lunedì 2 novembre , su Nove e in live streaming su Dplay ...

A Catania, in una casa di riposo, è scoppiato un focolaio di Covid e 26 ambulanze sono rimaste incolonnate per riuscire ad andare a prendere i pazienti da trasportare negli ospedali della provincia. “ ...Riaccendiamo i fuochi . E' il titolo del programma in onda stasera in tv, lunedì 2 novembre , su Nove e in live streaming su Dplay ...