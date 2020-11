La rivolta dei pazienti nella RSA contro il personale (Di lunedì 2 novembre 2020) Isolati da giorni con una situazione sanitaria che peggiora e ieri la notizia che un’anziana ospite trasferita d’urgenza al pronto soccorso di Avellino è morta dopo poche ore per le complicazioni da Covid. nella rsa Villa Clementina di Volturara Irpina sono 71 i positivi, tra personale e degenti, e il clima è molto teso. Dopo aver appreso del decesso di una 91enne, alcuni tra i pazienti asintomatici si sono rivoltato contro il personale. Un’infermiera, positiva ma che continua a prestare servizio nella struttura perche’ nessuno vi puo’ accedere, è stata costretta a cercare riparo in un ripostiglio, dove e’ rimasta fino a quando gli animi non si sono placati. Sono intervenuti anche i carabinieri per accertare la ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 2 novembre 2020) Isolati da giorni con una situazione sanitaria che peggiora e ieri la notizia che un’anziana ospite trasferita d’urgenza al pronto soccorso di Avellino è morta dopo poche ore per le complicazioni da Covid.rsa Villa Clementina di Volturara Irpina sono 71 i positivi, trae degenti, e il clima è molto teso. Dopo aver appreso del decesso di una 91enne, alcuni tra iasintomatici si sonotoil. Un’infermiera, positiva ma che continua a prestare serviziostruttura perche’ nessuno vi puo’ accedere, è stata costretta a cercare riparo in un ripostiglio, dove e’ rimasta fino a quando gli animi non si sono placati. Sono intervenuti anche i carabinieri per accertare la ...

pdnetwork : No, non chiamatela 'la rivolta dei commercianti'. Perché un vero commerciante non scenderebbe mai in piazza per riv… - neXtquotidiano : La rivolta dei pazienti nella #RSA contro il personale - robruvolo : RT @rizzonervo: Per la mia generazione padre #BartolomeoSorge è stato un punto di riferimento determinante.L’ho conosciuto bene a Palermo d… - PaoloFestuccia : RT @rizzonervo: Per la mia generazione padre #BartolomeoSorge è stato un punto di riferimento determinante.L’ho conosciuto bene a Palermo d… - rizzonervo : Per la mia generazione padre #BartolomeoSorge è stato un punto di riferimento determinante.L’ho conosciuto bene a P… -

Ultime Notizie dalla rete : rivolta dei Covid, la rivolta dei sindacati del settore Giustizia «Chiudete la cittadella» Il Mattino Divisione insurance Intesa Sanpaolo gestirà fondi sanitari Fca e Cnh

MILANO (ITALPRESS) – La Divisione Assicurativa di Intesa Sanpaolo, attraverso Intesa Sanpaolo RBM Salute, si è aggiudicata la gestione dei ...

Coronavirus, appello Confagricoltutra: acquistate prodotti italiani

Roma, 2 nov. (askanews) - 'Acquistate i prodotti agroalimentari italiani'. E' l'appello rivolto ai consumatori dal presidente di ...

MILANO (ITALPRESS) – La Divisione Assicurativa di Intesa Sanpaolo, attraverso Intesa Sanpaolo RBM Salute, si è aggiudicata la gestione dei ...Roma, 2 nov. (askanews) - 'Acquistate i prodotti agroalimentari italiani'. E' l'appello rivolto ai consumatori dal presidente di ...