Inter | Vidal | «Conte vuole vincere più adesso di quando era alla Juve»

Arturo Vidal non ha dubbi sulla voglia di vincere di Antonio Conte: ecco le parole del centrocampista cileno sull'allenatore Antonio Conte ha ancora tanta voglia di vincere. Lo afferma Arturo Vidal che è intervenuto ai microfoni di Spormediaset. Queste le dichiarazioni del centrocampista cileno alla vigilia della sfida in Champions League contro il Real Madrid. «Chi dice che Conte non ha più la stessa voglia di vincere non lo conosce. Ne ha più adesso che quando era alla Juventus».

