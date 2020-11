Controlli sulla Pontina (e non solo): oltre 860 verbali in un mese, 181 grazie al Telelaser. Trenta le patenti ritirate (Di lunedì 2 novembre 2020) Proseguono senza soluzione di continuità i servizi operativi predisposti dalla Sezione Polizia Stradale di Latina, sotto il coordinamento del Compartimento Polizia Stradale per il “Lazio e l’Umbria”, d’intesa con la locale Prefettura e la Questura Pontina. Numerosi, infatti, sono stati i Controlli della legalità in materia di circolazione stradale effettuati sulle strade provinciali, nel decorso mese di ottobre, dalle pattuglie sezionali, unitamente a quelle appartenenti ai Distaccamenti dipendenti di Aprilia, Terracina e Formia. Leggi anche: Telelaser, ecco le postazioni settimanali nel Lazio: oggi Controlli sulla Pontina Per tali ordini di motivi, la Polizia Stradale di Latina, durante il mese scorso, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 2 novembre 2020) Proseguono senza soluzione di continuità i servizi operativi predisposti dalla Sezione Polizia Stradale di Latina, sotto il coordinamento del Compartimento Polizia Stradale per il “Lazio e l’Umbria”, d’intesa con la locale Prefettura e la Questura. Numerosi, infatti, sono stati idella legalità in materia di circolazione stradale effettuati sulle strade provinciali, nel decorsodi ottobre, dalle pattuglie sezionali, unitamente a quelle appartenenti ai Distaccamenti dipendenti di Aprilia, Terracina e Formia. Leggi anche:, ecco le postazioni settimanali nel Lazio: oggiPer tali ordini di motivi, la Polizia Stradale di Latina, durante ilscorso, ...

