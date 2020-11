Conte:?in Dpcm 3 scenari, decide ministero salute. Tutte le superiori in didattica a distanza. Limiti a spostamenti tra regioni. Mezzi pubblici pieni al 50% (Di lunedì 2 novembre 2020) Il presidente del Consiglio è intervenuto in parlamento per illustrare le misure che saranno all’interno del nuovo provvedimento anti-contagio Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 2 novembre 2020) Il presidente del Consiglio è intervenuto in parlamento per illustrare le misure che saranno all’interno del nuovo provvedimento anti-contagio

borghi_claudio : Domani mattina risponderò io a conte che viene a riferire in Parlamento. - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 1 Novembre: Zone rosse, l’ultimo appello alle Regioni. Conte: “Agite, o chiudo… - Giorgiolaporta : #CabinaDiRegia? No grazie, il #centrodestra unito sbatte la porta in faccia a #Conte. Venga a confrontarsi in… - TwittGiorgio : Conte in Aula con il vecchio dpcm e solo un impianto generale del nuovo - DittatoreIl : RT @francescatotolo: Se il governo #Conte dovesse decretare un #lockdown nazionale, sarà per il timore delle piazze, non certo per i dati d… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte in Nuovo Dpcm, Conte alla Camera: "Nuove misure da modulare in base a Regioni" Sky Tg24 RESTIZIONI IN BASE A TRE LIVELLI DI RISCHIO

ROMA – “La strategia va modulata in base alle differenti criticità individuate nei territori. Il prossimo Dpcm individuerà 3 aree corrispondenti ad altrettanti scenari di rischio, per ciascuno dei qua ...

Coronavirus, l'intervento di Giuseppe Conte alla Camera: «La curva impone nuove misure»

Il premier ha anticipato il contenuto del nuovo Dpcm: didattica a distanza integrale per le scuole superiori, limiti agli spostamenti tra regioni ...

ROMA – “La strategia va modulata in base alle differenti criticità individuate nei territori. Il prossimo Dpcm individuerà 3 aree corrispondenti ad altrettanti scenari di rischio, per ciascuno dei qua ...Il premier ha anticipato il contenuto del nuovo Dpcm: didattica a distanza integrale per le scuole superiori, limiti agli spostamenti tra regioni ...