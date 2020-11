Contagi, ora la curva è stabile ma sempre alta (Di martedì 3 novembre 2020) Ieri sono stati registrati 22 mila casi positivi al coronavirus, cioè novemila in meno rispetto al picco di 31 mila casi di venerdì e sabato. I decessi sono stati 233. Il calo del numero dei casi del lunedì ormai è un rito consolidato. Anche stavolta corrisponde a 80 mila tamponi effettuati in meno rispetto ai giorni del picco. E infatti, la percentuale di test positivi rimane all’incirca agli stessi livelli (16% contro 15%). Tuttavia, il dato di ieri segnala uno … Continua L'articolo Contagi, ora la curva è stabile ma sempre alta proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 3 novembre 2020) Ieri sono stati registrati 22 mila casi positivi al coronavirus, cioè novemila in meno rispetto al picco di 31 mila casi di venerdì e sabato. I decessi sono stati 233. Il calo del numero dei casi del lunedì ormai è un rito consolidato. Anche stavolta corrisponde a 80 mila tamponi effettuati in meno rispetto ai giorni del picco. E infatti, la percentuale di test positivi rimane all’incirca agli stessi livelli (16% contro 15%). Tuttavia, il dato di ieri segnala uno … Continua L'articolo, ora lamaproviene da il manifesto.

matteosalvinimi : Susanna Tamaro: 'Chi ci governa pensa a noi italiani come a un popolo di poveri dementi. Ora ci prospettano nuove t… - AlessLongo : Circa 3mila notifiche Immuni in un solo giorno, tra il 25 e il 26 ottobre sono circa il 14 per cento dei contagi r… - agorarai : 'Le misure del #NuovoDpcm, potevano essere ammissibili nella prima fase, ora possiamo avere i dati dei tracciamenti… - gaudenzio66 : RT @vitalbaa: Informativa in Parlamento: Conte vanta l'efficace azione del Governo, magnifica l'opera che Arcuri sta svolgendo, dice che se… - MSettepani : RT @vitalbaa: Informativa in Parlamento: Conte vanta l'efficace azione del Governo, magnifica l'opera che Arcuri sta svolgendo, dice che se… -