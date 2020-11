Yamaha R3 bLU cRU European Cup | debutto nel 2021

(Di domenica 1 novembre 2020) Bahattin Sofuoglu e Hugo De Cancellis, due tra i migliori pilotinel 2020 nel WorldSSP300 – Photo Credit: WorldSBK.comA partire dalinizierà laR3 bLU cRUCup, categoria riservata ai giovani piloti e che farà parte dei progetti del Road to WorldSBK. Monomarcaper mettere in mostra giovani piloti a livello mondiale LaR3 bLU cRUCup debutterà finalmente nel. Grazie alla collaborazione traMotor Europe, FIM Europe e Dorna WSBK Organization (DWO) e al sostegno di JiR (Japan Italy Racing) questa nuova categoria è pronta a dare spettacolo il prossimo anno nel corso di sei round del WorldSBK. LaR3 ...

A partire dal 2021 inizierà la Yamaha R3 bLU cRU European Cup, categoria riservata ai giovani piloti e che farà parte del Road to WorldSBK.