Torino-Lazio, Milinkovic-Savic in gol su punizione: è 2-2 (VIDEO) (Di domenica 1 novembre 2020) Pareggio Lazio. Grande avvio di ripresa per i biancocelesti nel match della sesta giornata di Serie A contro il Torino. Sul parziale di 2-1 a costruire il pareggio biancoceleste ci hanno pensato due titolarissimi: Correa, che ha subito un fallo da fuori area e Milinkovic-Savic che si è incaricato di un calcio di punizione dal limite beffando Sirigu sul suo palo. Tante responsabilità per il portiere granata che ha fatto un passo verso la zona coperta dalla barriera prima di accorgersi in ritardo di aver fatto la scelta sbagliata. Ma anche un grande gesto tecnico del centrocampista.

