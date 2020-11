Silvia Toffanin a Verissimo dopo la morte della mamma, scoppia a piangere insieme a Michelle Hunziker. «È difficile questa puntata…» (Di domenica 1 novembre 2020) Silvia Toffanin a Verissimo dopo la morte della mamma, scoppia a piangere insieme a Michelle Hunziker. «È difficile questa puntata…». Oggi, la conduttrice veneta è tornata in tv dopo la morta della mamma avvenuta qualche giorno fa. Silvia Toffanin ha esordito con la voce rotta e ha salutato i telespettatori dicendo: «Siamo qui, sono qui». Poi, l’intervista alla migliore amica Michelle Hunziker. Durante il colloquio, Silvia Toffanin si è commossa ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 1 novembre 2020)la. «Èpuntata…». Oggi, la conduttrice veneta è tornata in tvla mortaavvenuta qualche giorno fa.ha esordito con la voce rotta e ha salutato i telespettatori dicendo: «Siamo qui, sono qui». Poi, l’intervista alla migliore amica. Durante il colloquio,si è commossa ...

