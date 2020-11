Serie C 2020 2021 | la Pro Sesto cala il tris e affonda il Novara

(Di domenica 1 novembre 2020) Allo stadio “Breda” la Probatte in casa ilper 3-0 nell’ottava giornata del girone A diC, . Decisiva le reti di Mutton e Scapuzzi e l’autogol di Buzzegoli nella seconda frazione di gioco. Gli uomini di Parravicini conquistano i 3 punti e agganciano proprio ila quota 13 in classifica, mentre i piemontesi subiscono una battuta d’arresto e mancano l’occasione di portarsi al primo posto del Girone A. PRIMO TEMPO – Fase di studio nelle prime battute del match. Ilsembra essere più in partita e si rende pericoloso prima con Cagnano e poi con Lanini, ma è la Proa passare in vantaggio al 33′ con Mutton. Cambio di gioco sulla sinistra che premia l’asse offensivo ...

L'Olimpia Milano domina e batte la Dolomiti Energia Trento con il punteggio di 82-75 nel match valevole per la sesta giornata di Serie A1 2020/2021, proseguendo così la propria striscia positiva in ca ...