Quando Connery | vicepresidente dei Rangers | provò ad opporsi alla cessione di Gattuso

Ieri, a 90 anni, è morto Sean Connery, indimenticato interprete di James Bond e di decine di altre straordinarie pellicole. Ma anche uomo di sport, come ricorda il Corriere dello Sport accostandolo al tecnico del Napoli Rino Gattuso. Connery è stato infatti vicepresidente dei Glasgow Rangers. E proprio in Scozia ha conosciuto Gattuso, come raccontato dallo stesso allenatore azzurro. L'attore cercò di trattenere Gattuso, nel 1998, ma invano. «Quando decisi di andar via, alla mia cessione si oppose il vide-presidente del club, Sean Connery. Chiamai i miei procuratori che erano con lui e con il proprietario dei Rangers e in dialetto dissi: "Dite a ...

