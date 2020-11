Qualificazioni Masters 1000 Parigi-Bercy 2020: Cecchinato e Travaglia in main draw (Di domenica 1 novembre 2020) L’ultimo turno di qualificazione del Masters 1000 di Parigi-Bercy 2020 ha emesso verdetti significativi, talvolta positivi e talvolta negativi per gli azzurri impegnati. Marco Cecchinato continua a convincere e sembra non volersi fermare più: vittoria netta su Federico Coria per 7-6(2), 6-2 ed ennesima dimostrazione di forza in un periodo storico caratterizzato da ottime prestazioni da parte sua. Vittoria e posto in main draw anche per Stefano Travaglia, il quale supera Gianluca Mager nel derby italiano per 6-2, 7-5, riscattando l’uscita di scena prematura a Nur Sultan. Cade invece Salvatore Caruso, fautore di una performance dall’elevato valore agonistico contro Alejandro Davidovich Fokina, quest’ultimo ... Leggi su sportface (Di domenica 1 novembre 2020) L’ultimo turno di qualificazione deldiha emesso verdetti significativi, talvolta positivi e talvolta negativi per gli azzurri impegnati. Marcocontinua a convincere e sembra non volersi fermare più: vittoria netta su Federico Coria per 7-6(2), 6-2 ed ennesima dimostrazione di forza in un periodo storico caratterizzato da ottime prestazioni da parte sua. Vittoria e posto inanche per Stefano, il quale supera Gianluca Mager nel derby italiano per 6-2, 7-5, riscattando l’uscita di scena prematura a Nur Sultan. Cade invece Salvatore Caruso, fautore di una performance dall’elevato valore agonistico contro Alejandro Davidovich Fokina, quest’ultimo ...

