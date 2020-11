Milano: due sgomberi in case Aler occupate a Lorenteggio (2) (Di domenica 1 novembre 2020) (Adnkronos) - L'assessore ringrazia le forze dell'ordine e gli ispettori di Aler Milano, responsabili degli sgomberi, "che ogni giorno mettono in campo un impegno importante contro l'abusivismo e a favore della legalità nei quartieri popolari. Credo però sia anche doveroso - dice ancora Bolognini - ringraziare gli inquilini regolari che collaborano costantemente con Aler Milano e segnalano tempestivamente i tentativi di occupazioni abusive. Sono loro i primi a chiederci 'tolleranza zero' contro chi delinque e occupa illegalmente e noi proseguiremo su questa strada". Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 1 novembre 2020) (Adnkronos) - L'assessore ringrazia le forze dell'ordine e gli ispettori di, responsabili degli, "che ogni giorno mettono in campo un impegno importante contro l'abusivismo e a favore della legalità nei quartieri popolari. Credo però sia anche doveroso - dice ancora Bolognini - ringraziare gli inquilini regolari che collaborano costantemente cone segnalano tempestivamente i tentativi di occupazioni abusive. Sono loro i primi a chiederci 'tolleranza zero' contro chi delinque e occupa illegalmente e noi proseguiremo su questa strada".

