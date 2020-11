Juventus, Pirlo sorride: dopo Ronaldo tornano altri due big (Di domenica 1 novembre 2020) Ronaldo oggi a disposizione Juventus-Spezia, in attesa del rientro a breve di Chiellini e de Ligt La Juventus ritrova i suoi big. Oltre Cristiano Ronaldo, che sarà del match oggi contro lo Spezia dopo la guarigione dal Covid-19, Pirlo presto ritroverà anche capitan Chiellini e de Ligt come riporta Tuttosport. L’esperto difensore sarà pronto per la sfida di mercoledì in Champions League con il Ferencvaros, mentre il giovane olandese potrebbe tornare dopo diversi mesi nella lista dei convocati per la trasferta di campionato contro la Lazio. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 1 novembre 2020)oggi a disposizione-Spezia, in attesa del rientro a breve di Chiellini e de Ligt Laritrova i suoi big. Oltre Cristiano, che sarà del match oggi contro lo Speziala guarigione dal Covid-19,presto ritroverà anche capitan Chiellini e de Ligt come riporta Tuttosport. L’esperto difensore sarà pronto per la sfida di mercoledì in Champions League con il Ferencvaros, mentre il giovane olandese potrebbe tornarediversi mesi nella lista dei convocati per la trasferta di campionato contro la Lazio. Leggi su Calcionews24.com

