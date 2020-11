“Gli orologi del diavolo”, ritorno di Beppe Fiorello su Rai 1 (Di domenica 1 novembre 2020) Gli orologi del diavolo – Beppe Fiorello – Photocredit www.ilmessaggero.itLunedì 2 novembre andrà in onda su Rai 1 in prima serata la prima puntata della nuova serie televisiva “Gli orologi del diavolo” , il cui protagonista sarà il bravissimo attore Beppe Fiorello. “Gli orologi del diavolo” è una mini serie televisiva di quattro puntate girata circa un anno fa, tratta dall’omonimo libro di Gianfranco Franciosi e Federico Ruffo ed è ispirata alla vera storia di Gianfranco Franciosi. “Gli orologi del diavolo”, trama Marco Merani, interpretato da Beppe Fiorello e nella realtà Gianfranco Franciosi, è un uomo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 1 novembre 2020) Glidel diavolo –– Photocredit www.ilmessaggero.itLunedì 2 novembre andrà in onda su Rai 1 in prima serata la prima puntata della nuova serie televisiva “Glidel diavolo” , il cui protagonista sarà il bravissimo attore. “Glidel diavolo” è una mini serie televisiva di quattro puntate girata circa un anno fa, tratta dall’omonimo libro di Gianfranco Franciosi e Federico Ruffo ed è ispirata alla vera storia di Gianfranco Franciosi. “Glidel diavolo”, trama Marco Merani, interpretato dae nella realtà Gianfranco Franciosi, è un uomo ...

