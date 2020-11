Chi è Stefania Nobile, la figlia di Wanna Marchi (Di domenica 1 novembre 2020) Stefania Nobile Wanna Marchi – Photo Credits: Il Corriere della CittàStefania Nobile nasce il 16 novembre 1964 a Bologna, figlia della celeberrima Wanna Marchi e di Raimondo Nobile. La giovane emiliana fa il suo debutto come “valletta” della madre in uno dei suoi primi programmi di televendite, assieme al fratello Maurizio. Attaccatissima alla madre, è l’inizio di un lungo sodalizio che le vede ancora indiscutibilmente legate, nel bene e nel male. Riprende da lei uno stile di televendita urlata, facendone, di fatto, la sua erede. Famosissime le sue televendite in coppia con Wanna Marchi, durante le quali in tono aggressivo e insistente, invita a ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 1 novembre 2020)– Photo Credits: Il Corriere della Cittànasce il 16 novembre 1964 a Bologna,della celeberrimae di Raimondo. La giovane emiliana fa il suo debutto come “valletta” della madre in uno dei suoi primi programmi di televendite, assieme al fratello Maurizio. Attaccatissima alla madre, è l’inizio di un lungo sodalizio che le vede ancora indiscutibilmente legate, nel bene e nel male. Riprende da lei uno stile di televendita urlata, facendone, di fatto, la sua erede. Famosissime le sue televendite in coppia con, durante le quali in tono aggressivo e insistente, invita a ...

