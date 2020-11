Che Tempo Che Fa: Gli Ospiti di Stasera 1 novembre 2020 (Di domenica 1 novembre 2020) Stasera su Rai3 torna l'appuntamento con Che Tempo che Fa. Scopriamo tutti gli Ospiti della Puntata di Oggi dello show condotto da Fabio Fazio. Leggi su comingsoon (Di domenica 1 novembre 2020)su Rai3 torna l'appuntamento con Cheche Fa. Scopriamo tutti glidella Puntata di Oggi dello show condotto da Fabio Fazio.

stanzaselvaggia : Riguardo il lockdown anagrafico (che durerebbe per un tempo indefinito). Puoi chiedere agli anziani di non uscire,… - marattin : Grazie @repubblica che oggi pubblica uno dei dati principali che ci serve a monitorare la situazione (ed essere pro… - graziano_delrio : Grave che Meloni, Berlusconi e Salvini abbiano detto no a una cabina di regia per l'emergenza sanitaria e economica… - drawingal : madonna santa che tristezza il quarto, mi sono venuti gli occhi lucidi voglio continuare ma allo stesso tempo non m… - e_milan27 : Piccola precisazione: spero che le vedove di #deulofeu, oggi, abbiano capito che non serviva a un cazzo il suo acqu… -