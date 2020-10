Vuelta a España 2020: Richard Carapaz si gioca tutto sull’Angliru. Salita da scalatori puri, meno adatta a Roglic (Di sabato 31 ottobre 2020) Oggi, nonostante oltre 4000 metri di dislivello, cinque Gran Premi della Montagna e l’arrivo in vetta all’Alto de la Farrapona, è stato un nulla di fatto nell’undicesima tappa della Vuelta a España 2020. Ci si aspettava sicuramente lo scontro diretto in chiave classifica generale, invece i big si sono guardati quasi fin sul traguardo, con tanta paura soprattutto per ciò che avverrà domani. Nella frazione di domenica, la dodicesima, non ci si potrà più studiare. Solamente 110 chilometri, ma davvero scoppiettanti. Giornata di altissima montagna, con quasi 3000 metri di dislivello e cinque GPM. Il primo è l’Alto del Padrun, terza categoria di tre chilometri al 6.6% di pendenza media. Si svetta successivamente sull‘Alto de Santo Emiliano, un ... Leggi su oasport (Di sabato 31 ottobre 2020) Oggi, nonostante oltre 4000 metri di dislivello, cinque Gran Premi della Montagna e l’arrivo in vetta all’Alto de la Farrapona, è stato un nulla di fatto nell’undicesima tappa dellaa España. Ci si aspettava sicuramente lo scontro diretto in chiave classifica generale, invece i big si sono guardati quasi fin sul traguardo, con tanta paura sopratper ciò che avverrà domani. Nella frazione di domenica, la dodicesima, non ci si potrà più studiare. Solamente 110 chilometri, ma davvero scoppiettanti. Giornata di altissima montagna, con quasi 3000 metri di dislivello e cinque GPM. Il primo è l’Alto del Padrun, terza categoria di tre chilometri al 6.6% di pendenza media. Si svetta successivamente sull‘Alto de Santo Emiliano, un ...

