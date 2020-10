(Di sabato 31 ottobre 2020) ROMA - Non si fermano il gossip su. Da quando è all'interno del Grande Fratello Vip , la vita privata della ex moglie di Flavio Briatore è finita in un tritacarne. La domanda ...

sportli26181512 : 'Svelato il fidanzato di Elisabetta Gregoraci, vive a Montecarlo' : Secondo alcune indiscrezioni, si tratterebbe de… - Frahowever : @ilPortaborse_ Ecco svelato il complotto di Salvini contro Conte Il fidanzato di Casalino pagato dai Cubani amici… -

Ultime Notizie dalla rete : Svelato fidanzato

La domanda regina è: chi è il fidanzato che aspetta Elisabetta fuori dalla casa? Perché ormai sembra certo che la Gregoraci abbia un flirt in atto con qualcuno, un fantomatico Mister X. Tanti i nomi ...Anna Stasi e Natalia Paragoni, come stanno la mamma e la fidanzata di Andrea Zelletta ... la Casa del Grande Fratello Vip per “motivi personali” che non sono stati svelati. L’idea di molti ...