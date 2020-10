Premier League 2020/2021: il Liverpool non delude, vittoria in extremis sul West Ham (Di sabato 31 ottobre 2020) La settima giornata della Premier League 2020/2021 ha presentato emozioni sorprendenti agli appassionati, rappresentate dalla vittoria casalinga in extremis del Liverpool contro il West Ham (2-1). I ragazzi di Klopp sono riusciti a conquistare un bottino pieno tra le mura amiche, sbattendo però contro il muro avversario più volte e andando in rete soltanto dopo aver sfruttato alcune indecisioni avversarie: Salah e Jota assoluti protagonisti e fautori di un successo importante per il morale della squadra. I Reds sembravano aver ceduto a Fornals e alla sorte, dopo aver peraltro constatato l’annullamento di un gol al 77′, ma Jota ha messo una pezza su una situazione complessa all’85’, salvando la propria società ... Leggi su sportface (Di sabato 31 ottobre 2020) La settima giornata dellaha presentato emozioni sorprendenti agli appassionati, rappresentate dallacasalinga indelcontro ilHam (2-1). I ragazzi di Klopp sono riusciti a conquistare un bottino pieno tra le mura amiche, sbattendo però contro il muro avversario più volte e andando in rete soltanto dopo aver sfruttato alcune indecisioni avversarie: Salah e Jota assoluti protagonisti e fautori di un successo importante per il morale della squadra. I Reds sembravano aver ceduto a Fornals e alla sorte, dopo aver peraltro constatato l’annullamento di un gol al 77′, ma Jota ha messo una pezza su una situazione complessa all’85’, salvando la propria società ...

sportface2016 : #PremierLeague 2020/2021: vittoria e vetta per il #Liverpool - MarcoGuidi13 : @robertotaba261 In realtà già successo in Premier League... - merocosimo24 : @FrancescaCphoto @pino_nostro Oggi pero' dobbiamo ammettere che Eriksen é stato veramente pessimo. Comincio a dubit… - ItaSportPress : Guardiola allontana le voci: 'Tornerò al Barcellona solo da spettatore' - - Rickyrickyric89 : @supersonick_ È diventato una star in Premier League e non riesce a giocare contro Iacoponi e Gagliolo? -