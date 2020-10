Paolo Brosio entra al GfVip e fa arrabbiare tutti. "Tamponi e morti, cosa non torna", bufera sul negazionismo (Di sabato 31 ottobre 2020) Inizia col piede del negazionismo l'avventura di Paolo Brosio al Grande Fratello Vip 5: “I Tamponi non sono attendibili. tutti i morti prima del Covid spariscono e ora si muore solo di Covid? Non esiste”. E Zorzi: “Se inizia con il negazionismo non va benissimo”. Paolo Brosio ha fatto il suo ingresso nella casa del GfVip 5 a distanza di un mese e mezzo dall'inizio perché scoperto positivo al Coronavirus. I nuovi coinquilini, fra cui la grande amica Elisabetta Gregoraci, gli hanno chiesto il motivo del suo ritardo e il giornalista ha confermato quanto anticipato da Alfonso Signorini: “Ho avuto il virus. La cosa incredibile è che avevo fatto 43 ... Leggi su iltempo (Di sabato 31 ottobre 2020) Inizia col piede dell'avventura dial Grande Fratello Vip 5: “Inon sono attendibili.prima del Covid spariscono e ora si muore solo di Covid? Non esiste”. E Zorzi: “Se inizia con ilnon va benissimo”.ha fatto il suo ingresso nella casa del5 a distanza di un mese e mezzo dall'inizio perché scoperto positivo al Coronavirus. I nuovi coinquilini, fra cui la grande amica Elisabetta Gregoraci, gli hanno chiesto il motivo del suo ritardo e il giornalista ha confermato quanto anticipato da Alfonso Signorini: “Ho avuto il virus. Laincredibile è che avevo fatto 43 ...

trash_italiano : Secondo me avrebbe imprecato anche Paolo Brosio dopo tutte queste clip su Elisabetta e Pierpaolo. #GFVIP - trash_italiano : 'IO MI SONO DEPILATO PER PAOLO BROSIO?' ?? #GFVIP - GrandeFratello : Stasera finalmente Paolo Brosio entrerà nella Casa di #GFVIP! ?? - bfogli1 : RT @tempoweb: #Brosio negazionista fa arrabiare tutti. Bufera sul #GfVip - stellaselenec : RT @KiaAltariel: Qui morta ?? Tra 'mi sono depilato per Paolo Brosio' e tutti quei ex e 'nomino Alba Parietti' morta ?????? #gfvip https://t.c… -