Oltre la resilienza | la necessità trascendente di una nuova visione

(Di sabato 31 ottobre 2020) Il governo Conte ha parlato del suo piano come di un piano resiliente.Resiliente è il robusto che sa incassare i colpi, che sa difendersi.è chi apprende, innova, trasforma le avversità in opportunità di miglioramento. Di fronte alla pandemia in un tempo sospeso come il nostro, essere resilienti non basta e alla lunga è fallimentare. Cercare il bilanciamento fra vite perdute e miliardi risparmiati, come nella prima ondata, è miope, non fa bene né all’economia né alla salute. Ed è contro questa miopia che sono cominciate le prime proteste.Oggi quando guardiamo la foto di un infermiere stremato dalla stanchezza, non solo ne apprezziamo l’impegno, ma pensiamo anche a quelli che non sono stati assunti. Persino un bimbo sapeva della seconda ondata autunnale. Eppure, i vaccini ...