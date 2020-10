Nuovo dpcm possibile lunedì Altra riunione domani. Fra le ipotesi: lockdown locali e stop a spostamenti fra regioni (Di sabato 31 ottobre 2020) domani Nuovo vertice. Comitato tecnico scientifico già riunit d’urgenza oggi. Il Nuovo decreto del presidente del Consiglio dei ministri arriverà forse prima del previsto e cioè già lunedì, con nuove restrizioni per il contrasto al corona virus. Non si esclude fra l’altro il divieto di spostamenti fra regioni nonché qualche lockdown locale. L'articolo Nuovo dpcm possibile lunedì <small class="subtitle">Altra riunione domani. Fra le ipotesi: lockdown locali e stop a spostamenti fra regioni</small> proviene da Noi ... Leggi su noinotizie (Di sabato 31 ottobre 2020)vertice. Comitato tecnico scientifico già riunit d’urgenza oggi. Ildecreto del presidente del Consiglio dei ministri arriverà forse prima del previsto e cioè già lunedì, con nuove restrizioni per il contrasto al corona virus. Non si esclude fra l’altro il divieto difranonché qualchelocale. L'articololunedì . Fra lefra proviene da Noi ...

welikeduel : Juri di 16birra a Porta Furba, ha iniziato a consegnare birre a domicilio dopo il nuovo Dpcm che ordina la chiusura… - Corriere : ?? Convocato d'urgenza il Cts: in arrivo stretta su negozi e 'zone rosse' - repubblica : Nuovo Dpcm, a Firenze tensione per la manifestazione di protesta non autorizzata - Corriere : ?? L'accelerata di Conte sul nuovo Dpcm - GiordanoMartire : @ManuelaPerrone @MadameSwann Da questo tweet si evince la sua serietà: nulla. Non esiste un dpcm giusto o sbagliato… -