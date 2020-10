Lockdown, Governo pronto a chiudere le grandi città (Di sabato 31 ottobre 2020) Ad essere oggetto del mini-Lockdown, saranno quasi certamente anche le province più colpite. Il Governo si è accordato con Regioni e Comuni La strada è già delineata. Il Governo è pronto a varare le nuove misure. Questo vuol dire che, per contrastare il Coronavirus, l’esecutivo ha optato per un mini-Lockdown su base territoriale, da applicare dove il contagio sembra fuori controllo. L’accordo è stato sottoscritto con sindaci e presidenti di Regione. Già nel weekend, si potrebbero avere le prime zone rosse territoriali, con una limitazione agli spostamenti e la chiusura di molte attività. Le decisioni verranno prese valutando l’indice RT, agendo soprattutto dove questo valore è superiore a 2. In questo momento, le zone ... Leggi su zon (Di sabato 31 ottobre 2020) Ad essere oggetto del mini-, saranno quasi certamente anche le province più colpite. Ilsi è accordato con Regioni e Comuni La strada è già delineata. Ila varare le nuove misure. Questo vuol dire che, per contrastare il Coronavirus, l’esecutivo ha optato per un mini-su base territoriale, da applicare dove il contagio sembra fuori controllo. L’accordo è stato sottoscritto con sindaci e presidenti di Regione. Già nel weekend, si potrebbero avere le prime zone rosse territoriali, con una limitazione agli spostamenti e la chiusura di molte attività. Le decisioni verranno prese valutando l’indice RT, agendo soprattutto dove questo valore è superiore a 2. In questo momento, le zone ...

Capezzone : Oggi su @LaVeritaWeb Conte pronto al lockdown, anche se spera che siano regioni e comuni a togliergli le castagne… - pdnetwork : Si, no, forse. Nel giro di 24 ore Salvini, il capo dell'opposizione, ha (ri)cambiato idea innumerevoli volte su… - Tg3web : Coronavirus, Lombardia quasi 9000 positivi, il sindaco Sala: 'Se il Governo ci chiude dica come ci aiuterà'. Moratt… - PonytaEle : RT @Svero__: @RadioSavana Ma doppiamente imbecilli, bastava non consegnare la Toscana al PD ed il governo sarebbe caduto. E desso tutti ass… - TBarleri : RT @GiorgiaMeloni: Abbiamo fatto decine di proposte per evitare un nuovo #lockdown. Perché si muore di tante cose. Di virus, certo, ma anch… -

Ultime Notizie dalla rete : Lockdown Governo Milano, nuovo lockdown Covid da lunedì 2 novembre: l'ipotesi del Governo Corriere della Sera Rimbalzo dell’economia italiana, dopo il lockdown la crescita è del 16,1 per cento

Nei mesi estivi l’economia italiana ha ritrovato vitalita’ e, dopo la primavera in lockdown, e’ cresciuta del 16,1%, invertendo totalmente la rotta rispetto al -13% del trimestre precedente. La risali ...

“Non chiudiamo le scuole": appello di Novara al governo e ai pedagogisti

Nelle ore in cui il governo si scontra sul tema, il pedagogista chiede che le scuole siano, anche in caso di lockdown, le ultime strutture a chiudere. “Irresponsabile pensare che si possa affrontare l ...

Nei mesi estivi l’economia italiana ha ritrovato vitalita’ e, dopo la primavera in lockdown, e’ cresciuta del 16,1%, invertendo totalmente la rotta rispetto al -13% del trimestre precedente. La risali ...Nelle ore in cui il governo si scontra sul tema, il pedagogista chiede che le scuole siano, anche in caso di lockdown, le ultime strutture a chiudere. “Irresponsabile pensare che si possa affrontare l ...