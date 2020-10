Lockdown Covid, l'infettivologo Galli: «Difficile isolare un'area metropolitana, adesso servono decisioni più radicali» (Di domenica 1 novembre 2020) I dati dei contagi di Milano aumentano in modo esponenziale. Tra chi sta in corsia, la paura che la prossima settimana la situazione possa precipitare è davvero tanta. Persino Massimo Galli,... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 1 novembre 2020) I dati dei contagi di Milano aumentano in modo esponenziale. Tra chi sta in corsia, la paura che la prossima settimana la situazione possa precipitare è davvero tanta. Persino Massimo,...

NicolaPorro : Ascoltate e riflettete sulle parole del professor ?????????????? ????????`, un’autorità indiscussa nel campo della virologia ??… - LegaSalvini : PARLANO I DOCUMENTI, DE MICHELI E AZZOLINA IL PROSSIMO LOCKDOWN È COLPA LORO - LegaSalvini : #BECHIS: ERRORI E BUGIE DIETRO AL LOCKDOWN. IL GOVERNO HA MENTITO AGLI ITALIANI - Doc5619 : RT @Christi04194772: Oggi nn esiste più la libertà di pensiero, di espressione. Se a noi nn va bene il lockdown, la mascherina, e le cazzat… - IFarcela : Se la prossima settimana per il lockdown non mi faranno lavorare andrò il più possibile in giro per l’Italia a cerc… -

Ultime Notizie dalla rete : Lockdown Covid Lockdown locali di 2-3 settimane a Milano e Napoli: lunedì il dpcm. Scuola, ipotesi dad dalla terza media Il Messaggero CORSERA CORONAVIRUS HALLOWEEN E LOCKDOWN A LONDRA ORDE DI ZOMBIE SCORRIBANDE NOTTURNE ALBERGHI PRESI D'ASSALTO

Halloween. Boris Johnson ha invocato lo spettro del secondo lockdown per la capitale britannica e adesso i sudditi di Sua Maestà, temono le orde degli zombie e le scorribande notturne. I dossier di Sc ...

Johnson annuncia il lockdown in Gran Bretagna fino a inizio dicembre

LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Anche la Gran Bretagna risponde all’ondata di contagi da Coronavirus attuando il lockdown da giovedì e fino a inizio dicembre. “E’ il momento di agire – ha detto il ...

Halloween. Boris Johnson ha invocato lo spettro del secondo lockdown per la capitale britannica e adesso i sudditi di Sua Maestà, temono le orde degli zombie e le scorribande notturne. I dossier di Sc ...LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Anche la Gran Bretagna risponde all’ondata di contagi da Coronavirus attuando il lockdown da giovedì e fino a inizio dicembre. “E’ il momento di agire – ha detto il ...