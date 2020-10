L'Inter non ci sta: 'Ci manca un rigore, la Var così non va bene' (Di sabato 31 ottobre 2020) calmo ma fermo, Beppe Marotta, nel commentare il rigore non concesso all'Inter nella gara contro il Parma, per la trattenuta in area di Balogh su Perisic: "Sulla nostra prestazione non ci sono alibi, ... Leggi su gazzetta (Di sabato 31 ottobre 2020) calmo ma fermo, Beppe Marotta, nel commentare ilnon concesso all'nella gara contro il Parma, per la trattenuta in area di Balogh su Perisic: "Sulla nostra prestazione non ci sono alibi, ...

Ultime Notizie dalla rete : Inter non Conte bacchetta l'Inter: "Se non segni non vinci" Goal.com L'Inter rallenta ancora, 2-2 a San Siro contro il Parma

Nuova frenata dell'Inter in campionato. I nerazzurri in uno degli anticipi del sabato non sono andati oltre il 2-2 interno contro il Parma scontando anche la pesante assenza di Lukaku. Dopo un primo t ...

Inter-Parma, Conte (Sky): “Tante occasioni e pochi gol: così non va. Troppi lamenti quando si perde palla, serve più cattiveria”

Pomeriggio amaro per l’Inter, che non è andata oltre il pareggio casalingo nella sfida giocata al Meazza contro il Parma. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il fischio finale, il tecnico ...

