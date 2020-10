Il piano Di Maio: via Conte, pronto un governo di unità nazionale (Di sabato 31 ottobre 2020) Luigi Di Maio lavora già al dopo Conte. Dietro le telecamere, lontano da quella luce del sole che lo vede, invece, sempre schierato dalla parte del premier. Qualcosa, però, è cambiato. Soprattutto nel linguaggio del ministro degli Esteri, inedito negli ultimi giorni: responsabilità, condivisione e unità sono stati i termini più gettonati, come a dire “governo di unità nazionale? Eccomi, io ci sono”. pronto, insomma, a una svolta che permetterebbe di superare la figura dell’attuale premier, considerata particolarmente pericolosa visto il consenso di cui continua a godere. Meglio darsi da fare subito, allora. A costo di cozzare con qualche compagno di partito. Di Maio ha capito che, nell’esecutivo giallorosso, un ... Leggi su ilparagone (Di sabato 31 ottobre 2020) Luigi Dilavora già al dopo. Dietro le telecamere, lontano da quella luce del sole che lo vede, invece, sempre schierato dalla parte del premier. Qualcosa, però, è cambiato. Soprattutto nel linguaggio del ministro degli Esteri, inedito negli ultimi giorni: responsabilità, condivisione e unità sono stati i termini più gettonati, come a dire “di unità? Eccomi, io ci sono”., insomma, a una svolta che permetterebbe di superare la figura dell’attuale premier, considerata particolarmente pericolosa visto il consenso di cui continua a godere. Meglio darsi da fare subito, allora. A costo di cozzare con qualche compagno di partito. Diha capito che, nell’esecutivo giallorosso, un ...

emmerrekappa : Quindi il piano di Di Maio per combattere il covid è andare in Israele e pregare - pino_maio : Piano piano l’italiota si sta svegliano o, è solo un pretesto dei soliti facinorosi per compiere atti vandalici e s… - leoberthi : RT @VittorioDeSant7: DOVRESTI SALVARTI DALLE NUMEROSE PROTESTE DI UN POPOLO MESSO ALLA BERLINA - VittorioDeSant7 : DOVRESTI SALVARTI DALLE NUMEROSE PROTESTE DI UN POPOLO MESSO ALLA BERLINA - Carmela_oltre : RT @ChiranAngelgela: Giggino riuscirà certamente a proporre un piano di pace, con due stati indipendenti e sovrani, con Gerusalemme capital… -

