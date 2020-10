Il Bologna vince in rimonta, Barrow e Soriano fanno gioire Mihajlovic (Di sabato 31 ottobre 2020) Valzer di gol questa sera al Dall’Ara in una partita accesissima tra Bologna e Cagliari. Sono gli ospiti a passare in vantaggio al 15′ grazie al solito Joao Pedro prima del pari degli emiliani con Barrow al 45′. Nella ripresa sono nuovamente gli ospiti a passare in vantaggio con Simone dopo appena 2′ minuti. In 5′ minuti è il Bologna a pareggiare e a rimontare grazie a Soriano e al già citato Barrow che al 56′ ha siglato una doppietta. Nel finale espulso Soriano. Al triplice fischio esultano i padroni di casa con tre punti fondamentali. Foto: twitter Bologna L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 31 ottobre 2020) Valzer di gol questa sera al Dall’Ara in una partita accesissima trae Cagliari. Sono gli ospiti a passare in vantaggio al 15′ grazie al solito Joao Pedro prima del pari degli emiliani conal 45′. Nella ripresa sono nuovamente gli ospiti a passare in vantaggio con Simone dopo appena 2′ minuti. In 5′ minuti è ila pareggiare e are grazie ae al già citatoche al 56′ ha siglato una doppietta. Nel finale espulso. Al triplice fischio esultano i padroni di casa con tre punti fondamentali. Foto: twitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

