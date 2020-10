Halloween 2020 | il cinema è a domicilio con Le streghe di Zemeckis

Leggi su ilgiornale

(Di sabato 31 ottobre 2020) Serena Nannelli Una trasposizione carica di CGI e con pochi brividi ma, se si; in cerca di un titolo inedito che simuli l'esperienza di una serata alin famiglia,; l'ideale Le, il nuovo film di Robert; un fanta-horror la cui visione potrebbe risollevare le sorti di questoatipico, in cui bambini e ragazzini non hanno la possibilità di festeggiare se non con in casa, con i più stretti familiari. Essendo chiusi i, il titolo; uscito direttamente su tutte le principali piattaforme digitali, disponibile per il noleggio e l’acquisto. In streaming esistono vere e proprie sezioni dedicate a pellicole legate in qualche modo alle atmosfere ...