Crotone-Atalanta 1-2, Gasperini torna alla vittoria (Di sabato 31 ottobre 2020) Nel primo anticipo della 6a giornata di Serie A, l'Atalanta batte 2-1 il Crotone e torna alla vittoria dopo le due sconfitte consecutive con Napoli e Sampdoria. La sfida dello Scida è decisa da una doppietta di Muriel (26' e 38'), due gol che sanciscono il dominio della Dea nel primo tempo. Simy (40') rimette in partita i calabresi, ma non basta. Problemi muscolari per Hateboer e Romero.Risultati sesta giornata: Crotone-Atalanta 1-2, ore 18 Inter-Parma, ore 20.45 Bologna-Cagliari, domenica 1/11 ore 12.30 Udinese-Milan, ore 15 Spezia-Juventus, Torino-Lazio; ore 18 Napoli-Sassuolo, Roma-Fiorentina, ore 20.45 Sampdoria-Genoa; lunedì 2/11 ore 20.45 Verona-BeneventoClassifica: Milan 13, Atalanta 12, Sassuolo, Napoli 11, Inter 10, Juventus, ...

