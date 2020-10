Campioni Bennu al sicuro! (Di sabato 31 ottobre 2020) OSIRIS-REx ha stivato con successo il campione raccolto da Bennu dentro la "Sample Return Capsule", ora pronta al rientro sulla Terra nel 2023. Intanto la NASA pubblica un'altra spettacolare animazione della discesa sull'asteroide... Leggi su aliveuniverse.today (Di sabato 31 ottobre 2020) OSIRIS-REx ha stivato con successo il campione raccolto dadentro la "Sample Return Capsule", ora pronta al rientro sulla Terra nel 2023. Intanto la NASA pubblica un'altra spettacolare animazione della discesa sull'asteroide...

