Ascoli – Pordenone, i commenti post – partita (Di sabato 31 ottobre 2020) Il Pordenone è riuscito a strappare la vittoria all'Ascoli. I neroverdi hanno vinto per 0-1 allo Stadio Del Duca, grazie al gol al 39esimo minuto di Scavone che è si è confermato unico marcatore della gara. I padroni di casa restano ancora una volta con l'amaro in bocca e dopo quest'ennesima sconfitta la panchina di mister Bertotto traballa sempre più. La gara della settimana prossima contro il Pisa sarà decisiva per il suo futuro. Ascoli – Pordenone, cosa ne pensa Tesser? Subito dopo la partita di oggi pomeriggio, l'allenatore del Pordenone Attilio Tesser, ha rilasciato una dichiarazione in merito alla vittoria dei suoi in casa dell'Ascoli. L'allenatore ha detto: ""E' ...

