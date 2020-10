UeD, Aurora e Roberta quasi alle mani: “L’hanno fermata in tre”, la storia (Di venerdì 30 ottobre 2020) La Tropea oggi svela in studio un retroscena inaspettato. Dietro le quinte, vicino ai camerini, con la Di Padua è quasi avvenuto uno scontro fisico L'articolo UeD, Aurora e Roberta quasi alle mani: “L’hanno fermata in tre”, la storia proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di venerdì 30 ottobre 2020) La Tropea oggi svela in studio un retroscena inaspettato. Dietro le quinte, vicino ai camerini, con la Di Padua èavvenuto uno scontro fisico L'articolo UeD,: “L’hannoin tre”, laproviene da Gossip e Tv.

pupiilovers : RT @vincycernic95: AURORA MIA NUOVA PROTETTA DOPO QUESTO VELENO SPUTATO SU GIANNI E VALENTINA PASSANDO PER LA MALEFICA DI TURNO CHE DEVASTO… - ladyinlavender9 : RT @vincycernic95: AURORA MIA NUOVA PROTETTA DOPO QUESTO VELENO SPUTATO SU GIANNI E VALENTINA PASSANDO PER LA MALEFICA DI TURNO CHE DEVASTO… - LoverCarbonara : RT @vincycernic95: AURORA MIA NUOVA PROTETTA DOPO QUESTO VELENO SPUTATO SU GIANNI E VALENTINA PASSANDO PER LA MALEFICA DI TURNO CHE DEVASTO… - anna174_ : RT @vincycernic95: AURORA MIA NUOVA PROTETTA DOPO QUESTO VELENO SPUTATO SU GIANNI E VALENTINA PASSANDO PER LA MALEFICA DI TURNO CHE DEVASTO… - M_atil_de03 : RT @vincycernic95: AURORA MIA NUOVA PROTETTA DOPO QUESTO VELENO SPUTATO SU GIANNI E VALENTINA PASSANDO PER LA MALEFICA DI TURNO CHE DEVASTO… -