“Pronti 10 Covid center e 5 ospedali dismessi”. La decisione della Regione (Di venerdì 30 ottobre 2020) “Stiamo preparando 10 Covid center, non ci sono alternative, ci stiamo arrivando con i numeri”. A parlare è Luca Zaia, governatore del Veneto. Anche nella Regione i numeri sono in continua crescita e impongono scelte immediate: “Magari potessimo mandare pazienti ovunque – ha aggiunto – ma sono soggetti altamente infettanti, per cui vanno isolati dagli altri. Stiamo attrezzando le strutture dei Covid center per far sì che siano punti di riferimento provinciale; avremo un hub per l’attività ordinaria provinciale e poi ci sarà un hub provinciale per il Covid. Non abbiamo alternative”, ha detto. “Andiamo in terza fase, con i Covid center, domani o dopodomani, con 900 ricoverati ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 30 ottobre 2020) “Stiamo preparando 10, non ci sono alternative, ci stiamo arrivando con i numeri”. A parlare è Luca Zaia, governatore del Veneto. Anche nellai numeri sono in continua crescita e impongono scelte immediate: “Magari potessimo mandare pazienti ovunque – ha aggiunto – ma sono soggetti altamente infettanti, per cui vanno isolati dagli altri. Stiamo attrezzando le strutture deiper far sì che siano punti di riferimento provinciale; avremo un hub per l’attività ordinaria provinciale e poi ci sarà un hub provinciale per il. Non abbiamo alternative”, ha detto. “Andiamo in terza fase, con i, domani o dopodomani, con 900 ricoverati ...

Piu_Europa : ?? Ci sono 24mila giovani medici pronti a dare una mano contro il #covid. Non possono farlo. Perché? Per la burocra… - rtl1025 : 'Saremo pronti a intervenire nuovamente se necessario. Siamo ancora dentro la pandemia e il costante aumento dei co… - mdipatrizi5 : @antoniopolito1 Perchè il Governo e no viceversa,perchè Salvini e la Meloni non si impegnano davanti ad ogni microf… - alerussello : Coronavirus in Veneto, 3mila contagi in più. Zaia: «Pronti i dieci Covid center» - VerdiVeneto : RT @corriereveneto: #Venezia la protesta dei lavoratori dello spettacolo arriva in Consiglio regionale -

Ultime Notizie dalla rete : “Pronti Covid I leader mondiali si uniscono in risposta al COVID-19 Fortune Italia