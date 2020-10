Pregliasco: 'Lockdown solo per gli over-65? Ipotesi non praticabile' (Di venerdì 30 ottobre 2020) Mettere gli anziani in quarantena per poter dare agli altri il 'libera tutti?' Limitare il Lockdown agli anziani per tutelarli e ridurre i decessi da Covid? Certo sono i soggetti più a rischio, ma ... Leggi su globalist (Di venerdì 30 ottobre 2020) Mettere gli anziani in quarantena per poter dare agli altri il 'libera tutti?' Limitare ilagli anziani per tutelarli e ridurre i decessi da Covid? Certo sono i soggetti più a rischio, ma ...

Il virologo dell'Università degli Studi di Milano: "Piuttosto l'invito agli anziani è quello di moltiplicare cautela e attenzione, adottando una sorta di auto-lockdown".

Dopo le parole dei virologi Pregliasco e Galli, anche Crisanti interviene per sottolineare la necessità di un lockdown a Milano. “Lockdown a Milano? Lo avrei fatto dieci giorni fa”, così dichiara ...

