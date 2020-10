Nizza, l'autore del massacro? Ora si inventano l'islamofascismo (Di venerdì 30 ottobre 2020) Giuseppe De Lorenzo Invece di codannare la matrice jihadista dei terroristi di Nizza, in Italia solo dichiarazioni generiche. E spopola la definizione di "islamofascista" E ti pareva che anche stavolta la colpa non era del fascismo. Un tunisino è salito su un barcone, è “partito per uccidere”, è sbarcato a Lampedusa il 20 settembre, s’è fatto a spese degli italiani la quarantena di 14 giorni a bordo della nave da crociera Rhapsody, è stato fotosegnalato, gli hanno consegnato un “foglio di via e tanti saluti”, è andato in Francia, ha ucciso tre persone sgozzandone due. E la colpa di chi è? Ovviamente del fascismo. O meglio dell’islamofascismo, nuova fantasiosa definizione dal significato ambiguo. Eppure così affascinante. Il primo a coniarla è ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 30 ottobre 2020) Giuseppe De Lorenzo Invece di codannare la matrice jihadista dei terroristi di, in Italia solo dichiarazioni generiche. E spopola la definizione di "islamofascista" E ti pareva che anche stavolta la colpa non era del fascismo. Un tunisino è salito su un barcone, è “partito per uccidere”, è sbarcato a Lampedusa il 20 settembre, s’è fatto a spese degli italiani la quarantena di 14 giorni a bordo della nave da crociera Rhapsody, è stato fotosegnalato, gli hanno consegnato un “foglio di via e tanti saluti”, è andato in Francia, ha ucciso tre persone sgozzandone due. E la colpa di chi è? Ovviamente del fascismo. O meglio dell’, nuova fantasiosa definizione dal significato ambiguo. Eppure così affascinante. Il primo a coniarla è ...

Eppure così affascinante. Il primo a coniarla è stato il sindaco di Nizza Christian Estrosi: "La città è stata ancora una volta colpita al cuore dall'islamofascismo che non smetto mai di denunciare - ...

L’autore dell’attacco a Nizza è stato fermato. Il suo nome è Brahim Aoussaoui, è un tunisimo 21enne. In ospedale ha detto di aver agito da solo. “L’autore dell’attentato, mentre ...

