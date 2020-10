Lavoratori spettacolo in piazza Perugia, 'dignità sempre' (Di venerdì 30 ottobre 2020) Perugia, 30 OTT - Non solo sussidi e aiuti in un momento "difficile e drammatico" come quello attuale, ma diritti e dignità "sempre": lo hanno chiesto, manifestando in piazza a Perugia, le lavoratrici ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 30 ottobre 2020), 30 OTT - Non solo sussidi e aiuti in un momento "difficile e drammatico" come quello attuale, ma diritti e; "": lo hanno chiesto, manifestando in, le lavoratrici ...

IlContiAndrea : #Ghali si porta avanti con il mercato natalizio ma il ricavato delle vendite del disco che uscirà a novembre sarà d… - frankiehinrgmc : “Noi lavoratori dello spettacolo siamo speciali, perché il nostro lavoro lo facciamo con passione e questo ci incul… - SkyTG24 : Milano, lavoratori dello spettacolo in piazza Scala contro nuovo Dpcm - Marilenapas : RT @RepSpettacoli: Renato Zero: 'Canto contro chi svilisce il talento nella musica'. E lancia un appello per i lavoratori dello Spettacolo… - GoSolar01 : RT @infoitinterno: Coronavirus, a Milano la protesta pacifica dei lavoratori dello spettacolo. Sala: 'Ci attende inverno di grande difficol… -