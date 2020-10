Il primario tornerà a dedicarsi totalmente alla gestione suo ospedale (Di venerdì 30 ottobre 2020) "Dovrò declinare gli inviti a partecipare a trasmissioni televisive per almeno una settimana", ha annunciato Massimo Galli a causa del Covid-19. Covid, Galli torna in corsia: “Basta trasmissioni tv” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 30 ottobre 2020) "Dovrò declinare gli inviti a partecipare a trasmissioni televisive per almeno una settimana", ha annunciato Massimo Galli a causa del Covid-19. Covid, Galli torna in corsia: “Basta trasmissioni tv” su Notizie.it.

