I lavoratori dello spettacolo protestano in piazza della Scala: "La cultura non contagia" (Di venerdì 30 ottobre 2020) Milano, 30 ottobre 2020 - Un concerto muto in piazza della Scala per testimoniare la crisi in cui versa il mondo dello spettacolo dopo le chiusure decise dal governo per contenere i contagi da ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 30 ottobre 2020) Milano, 30 ottobre 2020 - Un concerto muto inper testimoniare la crisi in cui versa il mondodopo le chiusure decise dal governo per contenere i contagi da ...

