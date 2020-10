Francesco Monte è Harry Styles – VIDEO – Tale e Quale Show 2020 (Di venerdì 30 ottobre 2020) Francesco Monte è Harry Styles nella prima puntata del torneo di Tale e Quale Show 2020. Il concorrente è riuscito a distinguersi nel corso dell’edizione dell’anno scorso, ma non è riuscito a portarsi a casa la vittoria finale. Questa volta invece è determinato a raggiungere l’obiettivo. “Son tornato con la grinta giusta, più carico che mai”, dice Francesco Monte prima di affrontare l’ascensore. Questa sera interpreta Watermelon Sugar, un brano di quest’anno. Prima di affrontare il palco, il concorrente sottolinea che il brano scelto parla di contatti umani. Ora più che mai ne abbiamo bisogno. Scopriamo il verdetto dei giudici e il ... Leggi su giornal (Di venerdì 30 ottobre 2020)nella prima puntata del torneo di. Il concorrente è riuscito a distinguersi nel corso dell’edizione dell’anno scorso, ma non è riuscito a portarsi a casa la vittoria finale. Questa volta invece è determinato a raggiungere l’obiettivo. “Son tornato con la grinta giusta, più carico che mai”, diceprima di affrontare l’ascensore. Questa sera interpreta Watermelon Sugar, un brano di quest’anno. Prima di affrontare il palco, il concorrente sottolinea che il brano scelto parla di contatti umani. Ora più che mai ne abbiamo bisogno. Scopriamo il verdetto dei giudici e il ...

