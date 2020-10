Flash – Superati per la prima volta i 30mila casi in 24 ore L’Italia come la Francia di due settimane fa

Leggi su open.online

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (30 ottobre)Boom di nuovi contagi in Italia: il 30 ottobre, i nuovipositivi individuati nel Paese sono 31.084. Superata la soglia delle 30 mila infezioni giornaliere. L’epidemia in Italia sembra procedere con dueesatte di ritardo rispetto alla: le autorità sanitarie di Parigi, per lada quando il Coronavirus si è diffuso in Europa, avevano segnalato 30.621positivi lo scorso 15 ottobre. Leggi anche: De Luca tira dritto contro la scuola in presenza: da lunedì stop alle materneCoronavirus, quanto ci costano 10 giorni di ritardo nel lockdown? Le previsioni su, decessi e terapie intensiveVeneto, in 24 ore 3mila positivi. Zaia: «Apriamo 10 ...