Fantasma nella casa del GFVip? L’avvistamento di una concorrente (ma non è l’unica) (Di venerdì 30 ottobre 2020) Non solo topi e comodini umani, la casa del Grande Fratello Vip pare ospiti anche un Fantasma. Ieri pomeriggio Guenda Goria ha rivelato di aver visto una signora con un velo nero accanto ad Elisabetta Gregoraci: “Ho visualizzato una figura , una donna mora. Una signora affusolata“. La ragazza è sembrata seria e Maria Teresa Ruta ha detto che per sua figlia queste cose sono normali. A questo punto serve l’intervento della squadra di Mistero al completo… Guenda che vede un Fantasma vicino Elisabetta e dice di vedere i morti…..#GFVip — FLV (@FrancescaLV88) October 29, 2020 Guenda che dice di vedere un Fantasma con il velo nero Il Fantasma in questione:#GFVip pic.twitter.com/6Cjd8iCbPb — Mike Caltagirone (@mike ... Leggi su biccy (Di venerdì 30 ottobre 2020) Non solo topi e comodini umani, ladel Grande Fratello Vip pare ospiti anche un. Ieri pomeriggio Guenda Goria ha rivelato di aver visto una signora con un velo nero accanto ad Elisabetta Gregoraci: “Ho visualizzato una figura , una donna mora. Una signora affusolata“. La ragazza è sembrata seria e Maria Teresa Ruta ha detto che per sua figlia queste cose sono normali. A questo punto serve l’intervento della squadra di Mistero al completo… Guenda che vede unvicino Elisabetta e dice di vedere i morti…..#— FLV (@FrancescaLV88) October 29, 2020 Guenda che dice di vedere uncon il velo nero Ilin questione:#pic.twitter.com/6Cjd8iCbPb — Mike Caltagirone (@mike ...

infoitinterno : Covid, a scuola torna la didattica a distanza: Machiavelli, versioni e formule nella «città fantasma» - GhostJR__ : @Max1969Av @coldblackarrow E' stato letteralmente un fantasma in mezzo al campo, non contiene in fase difensiva e n… - JustRiccardo : il bello è che proprio oggi hanno parlato a #Pomeriggio5 del fantasma che aveva visto Alessia Macari nella Casa del… - Ttue13 : Guenda è Elisabetta parlando hanno capito che guenda ha visto il fantasma della madre di Elisabetta... io che sono… - minghaonun : Ma io veramente non esco nella tl di nessuno con tutti i profili ? Mi sento un fantasma su twt perché non mi caga mai un cazzo di nessuno -

Ultime Notizie dalla rete : Fantasma nella Phasmophobia: la guida con i trucchi per andare alla ricerca di fantasmi Everyeye Videogiochi Trieste Science+Fiction Festival: 7 horror (online) da non perdere

Tra anteprime mondiali e nazionali, zombie movie e storie di fantasmi, ecco gli horror da non perdere sul web dell’edizione 2020 - Leggi tutto l'articolo su HorrorMagazine ...

Le PAGELLE di Roma-CSKA Sofia: il turnover non paga. Mayoral un fantasma. Dzeko, che errore!

(K.Karimi-A.Papi) – I voti e le pagelle assegnate ai calciatori di Roma e CSKA Sofia dopo la sfida di Europa League all’Olimpico: -ROMA- Pau Lopez 6,5 – Nonostante l’avversario sia di scarsa caratura ...

Tra anteprime mondiali e nazionali, zombie movie e storie di fantasmi, ecco gli horror da non perdere sul web dell’edizione 2020 - Leggi tutto l'articolo su HorrorMagazine ...(K.Karimi-A.Papi) – I voti e le pagelle assegnate ai calciatori di Roma e CSKA Sofia dopo la sfida di Europa League all’Olimpico: -ROMA- Pau Lopez 6,5 – Nonostante l’avversario sia di scarsa caratura ...